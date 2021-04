L’Isola dei famosi, il confronto tra Vera e Awed: “Ho creduto tanto nella nostra amicizia”

Nel corso dell'ottava puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad un confronto tra Vera Gemma e Awed. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 12 aprile 2021 con l’ottava puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad un confronto tra Vera Gemma e Awed. Ecco cosa è successo.

Il confronto tra Vera e Awed

“Ciao baby – ha esordito Vera – io ho creduto nella nostra amicizia tanto, ho creduto in te. Io non me ne sono mai andata da qui, sono stata in una specie di Purgatorio, ma sono ancora qui, ho sentito tante cose, tra cui Gilles che ha detto che ti ho fatto il lavaggio del cervello, che eri la mia ombra e ha toccato il mio essere madre e nessuno si deve permettere di farlo.

Io ti ho sostenuto e pagato per la tua amicizia, sono andata in un altro posto, è arrivata Miryea, ho chiesto di te e mi ha detto che avevi rinnegato la nostra amicizia e che non eri in te. Io invece sono in me e ci ho creduto tanto nella nostra amicizia, e penso che le scuse le devi a me”.

La replica del naufrago

Awed, dal suo canto, ha affermato: “È stato difficile per me, è la mia prima esperienza televisiva, non rinnego tu sia stata fondamentale per te, mi sono lasciato trascinare dallo sconforto quando sono stato nominato e mi sono attaccato a te in una lotta.

Era una settimana così particolare che quando dico che non ero in me è perchè io nella mia vita normale non mi comporto così, in te trovavo una grande compagna e spero che fuori dal contesto tv ti voglio vedere. Mi sono riascoltato, ho fatto mea culpa. Ho riascoltato le mie parole nella litigata per Gilles e non mi sono riconosciuto”.

Vera ha quindi replicato: “Io non ho mai detto una parola che sia una contro di te e se dovessimo ritrovarci sei pregato di proteggermi, difendermi e rispettarmi”.