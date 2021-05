L’Isola dei famosi, il look di Elettra Lamborghini ammalia il pubblico a casa

Nel corso della sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Lunedì 10 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la sedicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima ha ammaliato il pubblico a casa con un look che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini, l’outfit dell’opinionista

La conduttrice ha dato il via alla sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e alcuni ex naufraghi presenti in studio.

Elettra Lamborghini, il costo del suo abito

A tal proposito, a destare particolare interesse è stata la Lamborghini che ha sfoggiato un look in grado di mandare i suoi fan in visibilio. Per l’occasione, infatti, ha deciso di indossare un vestito a tubino nero firmato Versace davvero bellissimo, che ha attirato l’attenzione del pubblico femminile.

Ebbene, stando a quanto è possibile evincere dal sito, il prezzo è pari a 1390 euro. Un abito elegante, in grado di mettere in risalto le sue forme. A dare un tocco in più al suo look, inoltre, la pettinatura che non è passata inosservata.

Elettra Lamborghini, l’abito di Ilary Blasi

Oltre alle varie dinamiche create dai vari protagonisti del reality, ad ogni puntata, a destare particolare attenzione, sono gli outfit della presentatrice e degli opinionisti.

Ebbene, proprio soffermandosi sulla padrona di casa, ricordiamo che Ilary Blasi ha ammaliato il pubblico a casa con un abito in raso nero, con uno spacco vertiginoso, firmato Lia Stubbla, di cui non è dato sapere il prezzo. Per quanto concerne le scarpe, invece, sono firmate Le Silla e il loro costo, stando a quanto si evince dal web, è pari a ben 1092 euro.

Elettra Lamborghini, la sedicesima puntata de L’Isola

Dopo aver salutato gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio, Ilary Blasi si è collegata con la Palapa. Rosolino ha quindi spiegato il passaggio di Valentina nel gruppo degli arrivisti. In seguito la presentatrice ha chiuso il televoto che ha decretato l’eliminazione di Francesca con il 49% dei voti, contro il 26% di Fariba e il 25% di Emanuela. La Lodo raggiunge quindi Beatrice a Playa Imboscadissima. Qui la Blasi spiega di avere una seconda opportunità di continuare ad essere naufraga. La Lodo accetta quindi di restare e continuare la sua esperienza nel reality.