L’Isola dei famosi, Ilary Blasi: “Rimarrà solo, alone, come Bobby”

Non sono passate inosservate alcune parole di Ilary Blasi nel corso della ventesima puntata de L'Isola dei famosi.

Ilary Blasi è tornata in onda venerdì 27 maggio 2022 con la ventesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale non sono passate inosservate alcune dichiarazioni della nota conduttrice. Ecco cosa è successo.

L’Isola dei famosi, la ventesima puntata

Ilary Blasi ha dato il via alla ventesima puntata de L’Isola dei famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato. Proprio nel corso dell’ultima puntata del reality non sono passate inosservate alcune parole della nota conduttrice. Ecco cosa è successo.

L’Isola dei famosi, le parole di Ilary Blasi

Nel corso delle ventesima puntata de L’Isola dei famosi Roger è stato battuto al televoto da Marialaura De Vitiis. Il modello è stato quindi costretto ad abbandonare Playa Palapa per finire su Playa Sgamadissima.

A tal proposito Ilary Blasi ha commentato: “Rimarrà solo, alone… come Bobby”, con Nicola Savino che ha replicato: “Bobby Solo!“.

L’Isola dei famosi, Roger perde al televoto

Prima di lasciare la Palapa, Roger ha assegnato il bacio di Giuda a Estefania Bernal.

“Mi dispiace tanto lasciare la Playa. Non era questo che volevo perché avrei preferito rimanere qua con i miei compagni. Spero di ritornare”, ha dichiarato il modello.