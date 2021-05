L’Isola dei famosi, Ilary Blasi su Valentina Persia: “È caduta male”

Nel corso della diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi Valentina Persia è caduta rovinosamente in acqua. Ecco cosa è successo.

Venerdì 14 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la diciassettesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale Valentina Persia è caduta rovinosamente in acqua.

Ecco cosa è successo.

Valentina Persia, la diciassettesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio.

In collegamento con Playa Palapa, quindi, la Blasi affermato: “Oggi verranno ridisegnati gli equilibri sull’Isola”.

Valentina Persia, il rapporto con Isolde Kostner

Sempre nel corso della diciassettesima puntata, quindi, si è parlato del rapporto tra Isolde e Valentina, con quest’ultima che ha affermato: “Ho paura di uscire, voglio continuare (…) Se dovessi uscire non è colpa di Isolde”. La Kostner, dal suo canto, ha aggiunto: “Abbiamo avuto un colloquio (…) L’ho vista più simpatica”.

Valentina Persia vince al televoto

Poco dopo la presentatrice ha chiuso il televoto, con la Persia che si è salvata con il 44% dei voti.

Le altre percentuali, invece, sono state: Ciufoli 21%, Tittocchia 20%, Cannavò 15%. Proprio la Persia, in quanto vincitrice, ha sfidato la leader in carica, ovvero Isolde, al girarrosto.

Valentina Persia, brutta caduta durante la prova leader

Proprio nel corso della prova del girarrosto, la Persia è la prima a cadere in acqua, con Isolde che viene quindi eletta prima leader della serata. La naufraga è caduta rovinosamente in acqua e si è fatta male a una gamba. Apparsa sofferente, Ilary Blasi si è preoccupata per lei e per questo ha chiesto maggiori informazioni in merito.

Valentina Persia, Ilary Blasi preoccupata

“Volevo sapere come sta Valentina. Ho visto che è caduta un po’ male. Come va Vale?”, ha chiesto la conduttrice. A quel punto la naufraga ha cercato di tranquillizzare tutti. La Persia infatti ha affermato: “No, no tutto a posto. Io parlo tanto ma mi faccio male difficilmente. Anche se mi faccio male, vado avanti. Tutto a posto. Questo è il gioco del girarrosto e sono rimasta con la coscia tipo pollo. Tutto a posto”. Ilary Blasi ha quindi commentato: “Va bene ci fidiamo di te”.