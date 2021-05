L’Isola dei famosi, l’amicizia tra Awed e Matteo: “Ci capiamo perché…”

Nel corso della quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è parlato dell'amicizia tra Awed e Matteo. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 3 maggio 2021 con la quattordicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è parlato dell’amicizia che si è instaurata tra Awed e Matteo. Ecco cosa è successo.

Awed, le parole del naufrago

Ilary Blasi ha dato il via alla quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi parlando della nostalgia di casa di Gilles Rocca, che in seguito è stato eliminato. Ma non solo, si è parlato anche dell’amicizia che si è instaurata tra due naufraghi, che condividono il lavoro sui social, tanto da affermare: “Ci capiamo perché veniamo dalla stessa merda”.

In particolare viene mostrata una clip durante la quale Diamante, rivolgendosi al compagno di avventura, afferma: “Tu sei entrato qui non per fare lo scemo del villaggio, perché tutti conosciamo il tuo lato comico così come le persone che mi conoscono sanno il mio lato comico.

Noi lo facciamo di mestiere“. Lo youtuber ha quindi replicato: “E che da fuori dicono ‘quello è il cog**one che i video su youtube’. Ci sono storie dietro che a nessuno interessa. Mia madre mi diceva, dopo quattro anni che nessuno mi cacava nei video ‘che ca**o stai a fare’?”. Diamante ha quindi replicato: “Sapere che le persone che sono fuori sono orgogliose di me, a me dà forza”.

Awed, il punto di vista sulle parole di Gilles Rocca

Sempre nel corso della quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi, il noto youtuber ha espresso il proprio punto di vista in merito alle parole utilizzate da Gilles Rocca nei confronti di Tommaso Zorzi. L’attore, infatti, ha dichiarato: “Like, like, like, follower. Per il resto cosa hai fatto? Datti ai documentari, non guardare solo Instagram. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma grazie alle mani”.

Le parole di Awed

Awed ha quindi replicato: “Io non ero d’accordo con quelle parole che Gilles ha dedicato a Tommaso perché nessuno sa quali siano le difficoltà di questo mondo. Noi abbiamo in comune il fatto di voler essere orgoglio della nostra famiglia. Forse la cosa che ci accomuna e di non sentirci mai abbastanza, tanto più ci spingiamo in avanti non ci sentiamo mai all’altezza di quello che stiamo facendo.

Awed, la replica di Tommaso Zorzi

Parole, quelle del naufrago, che non sono passate di certo inosservate, con Tommaso Zorzi che ha commentato: “A me è piaciuta molto questa clip perché tante volte i ragazzi come noi che vengono dal web vengono discriminati solo perché vengono etichettati come cialtroni, credono che sappiamo solo tenere il telefono in mano e invece noi dobbiamo combattere contro la cattiveria della gente. Perché sui social la gente è cattiva, quindi ragazzi bravi”.