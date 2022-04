L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis su Jeremias: “L’aggressivo è lui. Io sono stufo”

Ancora un nuovo confronto in diretta. Nicolas e Jeremias hanno discusso animatamente. L'attore: "Alla prima occasione ti punisce".

Ancora uno scontro nella puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 11 aprile. Questa volta il battibecco è avvenuto tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. L’attore ha spiegato in diretta perché tra i due c’è questo astio: “È un uomo vendicativo, litigioso, ha tirato fuori la sua aggressività”, ha dichiarato senza troppi giri di parole.

Isola dei Famosi, tra Nicolas e Jeremias è scontro

Vaporidis nello spiegare quali siano i problemi con il naufrago argentino ha anche aggiunto: “Dice occhio per occhio, dente per dente nel 2022, qualcuno gli spieghi che così il mondo diventa cieco. Dice perdono e non dimentico, alla prima occasione ti punisce […] per me i rapporti con lui sono chiusi”.

Il fratello di Belen Rodriguez dal canto suo si è chiesto come mai ci fosse questo tipo di comportamento nei suoi confronti: “Questo è un gioco e lo dobbiamo capire, mi avete chiesto di escludere due coppie e l’ho fatto, non vedo il motivo di questo accanimento”.

Ilona Staller: “Cercano di mettere zizzania”

Nel frattempo anche Ilona Staller, riferendosi ai Rodriguez non è andata tanto per il sottile: “Cercano di mettere zizzania, mentre Jeremias ha detto che sono io”.