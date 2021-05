L’Isola dei famosi, outfit mozzafiato per Ilary Blasi: fan in delirio

Nel corso della ventesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Lunedì 24 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la ventesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla ventesima puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della ventesima puntata, l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della presentatrice del programma.

L’abito di Ilary Blasi

Dopo aver ammaliato il pubblico a casa con abiti dei migliori brand internazionali, in occasione dell’ultima puntata ha deciso di indossare un abito aderente rosso fuoco, con spalline accentuate, pancia scoperta e strascico firmato Bartolotta & Martorana. Immancabili tacchi a spillo e dei mega orecchini Bozart Bijoux ad imprenziosire il tutto. Questa volta la presentatrice si è presentata in studio con un’acconciatura mossa e sciolta.

Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento tramite social.

Tra i commenti, ad esempio si legge: “Ilary con questi capelli pazzeschi vuole ricordarci perché guardiamo ancora l’Isola dopo i televoti di questa sera” oppure “Vestito top Ilary stasera”.

Ilary Blasi, la ventesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla ventesima puntata de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Si è quindi collegata con Rosolino e i naufraghi in Palapa, con la conduttrice che ha spiegato: “Questa sera ogni naufrago sarà in pericolo”. Nel corso della puntata, infatti, verrà eletto il secondo finalista e ci sarà una doppia eliminazione.

Ilary Blasi, il televoto

La puntata prosegue con la Blasi che chiude il televoto. Alla fine ad essere eliminata è Fariba con il 54% dei voti. Salva invece Miryea con il 46% dei voti. Fariba ha quindi dato il bacio di Giuda, che vale una nomination, a Valentina. Quest’ultima ha dichiarato: “L’ultimo s’accetta. Ringrazio l’universo”. La Blasi ha quindi precisato che l’eliminata farà immediatamente ritorno in Italia, senza passare per la Playa Imboscadissima, in quanto “ha già vissuto su playe alternative”.