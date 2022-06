L’Isola dei Famosi, perché non è andato in onda il 24 giugno e quando torna

Venerdì 24 giugno non è andata in onda l'ultima puntata de L'Isola dei famosi. Ma per quale motivo e quanto torna in televisione?

Venerdì 24 giugno non è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Ma per quale motivo e quanto torna in televisione? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

L’Isola dei famosi, perché non è andata in onda la puntata del 24 giugno

La finale de L’Isola dei Famosi 2022 sta per arrivare e il pubblico è in attesa di scoprire chi vincerà l’edizione in corso. A tal proposito è bene ricordare che la puntata di venerdì 24 giugno del reality non è andata in onda. Ma per quale motivo?

Ebbene, a tal proposito è bene ricordare che proprio con l’avvicinarsi della finale Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione della messa in onda del programma.

Per questo motivo il consueto appuntamento in prima serata su Canale 5 del venerdì non va in onda.

L’Isola dei famosi, quando si svolgerà la finale

Come già detto Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione proprio con l’avvicinarsi della finale. Ma quando avrà luogo? Ebbene, la finale avrà luogo lunedì 27 giugno. La prossima settimana, quindi, verrà decretato il nome del vincitore dell’edizione in corso.

Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scoprire chi vincerà l’edizione 2022 de L’Isola dei famosi.