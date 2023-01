L'Isola dei Famosi: quando inizia e le prime indiscrezioni

Pier Silvio Berlusconi ha anticipato quale sarà la programmazione Mediaset a partire dai prossimi mesi e sono quindi emerse le prime conferme sul reality show condotto da Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi: quando inizia

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno del doppio appuntamento settimanale per il GF Vip che, a quanto pare, terminerà a partire da inizio aprile. A metà aprile invece dovrebbe avere inizio il programma – che anche questa volta sarà condotto da Ilary Blasi – L’Isola dei Famosi. In tanti non vedono l’ora di vedere il ritorno della conduttrice in tv dopo la sua separazione dal marito, Francesco Totti, e ovviamente di conoscere i vip che prenderanno parte a questa nuova edizione del programma.

I presunti concorrenti

Al momento tra i nomi in lizza per prendere parte alla nuova edizione del reality show vi sono Dayane Mello, Luca Di Carlo, Alessia Macari, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi. Secondo i rumor in circolazione anche Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, potrebbe avere un ruolo speciale all’interno del programma, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Sempre secondo indiscrezioni anche l’ex stella del Bagaglino Pamela Prati, reduce dalla sua esperienza al GF Vip, potrebbe fare il suo ingresso nel reality condotto da Ilary Blasi.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan del programma non resta che attendere ulteriori dettagli.