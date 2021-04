L’Isola dei famosi, scontro tra Awed e Beatrice: “Non è chiara e limpida”

Nel corso della nona puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Awed e Beatrice Marchetti. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 15 aprile 2021 con la nona puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Awed e Beatrice Marchetti.

Ecco cosa è successo.

Scontro tra Awed e Beatrice

Nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi si è parlato del rapporto tra lo youtuber e Beatrice Marchetti.

Il naufrago aveva ammesso il proprio interesse nei confronti della nuova concorrente dell’attuale edizione de L’Isola dei famosi, ovvero la modella Beatrice Marchetti.

Dopo un breve periodo all’insegna del corteggiamento, però, il naufrago ha deciso di frenare. Un atteggiamento che non è passato inosservato, con la stessa Marchetti che, confidandosi con Gascoigne, ha affermato: “Mi evita e non mi parla più. Non capisco cosa ci sia dietro”.

Le parole di Awed

Nel corso della nona puntata de L’Isola dei famosi, quindi, Awed, interpellato da Ilary Blasi, ha dichiarato: “Mi ha dato fastidio il fatto che sia stata poco chiara e molto fuggitiva.

Dopo averle detto che mi piace, davanti alle telecamere mi ha detto che sono simpatico, poi dietro mi ha invece fatto degli apprezzamenti. Ho trovato il suo un comportamento poco chiaro. A farsi piglià per cul* è un’altra cosa. Se lei è fidanzata e non ci tiene alla dinamica me lo dice sin da subito di smetterla perché ha qualcuno a casa”. La modella dal suo canto ha replicato: “Awed è un bel tipo ma sono fidanzata, l’ho detto dall’inizio. Io l’ho capito lunedì che c’era un corteggiamento… Forse dovevo essere più dura nel mio no!”.