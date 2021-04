L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi su Matteo Diamante: “Non mi convince”

Nel corso dell'undicesima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito all'ingresso di quattro nuovi naufraghi. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 22 aprile 2021 con l’undicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito all’ingresso di quattro nuovi naufraghi. Ecco cosa è successo.

L’arrivo dei quattro “arrivisti”

Nel corso dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito all’ingresso di quattro nuovi naufraghi, ovvero Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

Una volta salutati gli opinionisti, la conduttrice si è collegata con Playa Palapa, dove ci sono Rosolino e i naufraghi, che vengono subito raggiunti dai nuovi concorrenti.

La Blasi spiega quindi ai naufraghi di dover affrontare una prova, con i cosiddetti “arrivisti” pronti a scippare loro il fuoco.

Tommaso Zorzi su Matteo Diamante

Poco, dopo, quindi, si assiste alla sfida della pelota hondurena, con Emanuela, Manuela, Matteo e Rosaria che decidono di sfidare Fariba, Andrea, Francesca e Angela. Proprio la scelta di Diamante, ricaduta su Andrea Cerioli, ha destato un bel po’ di interesse. In particolare Zorzi sottolinea come, a suo avviso, si tratti di una sorta di strategia, volta a puntare sul fatto che il naufrago non sia tra i più forti in questo tipo di prove.

“Cosa penso di Matteo? È un bel ragazzo ma non mi convince!“, ha infatti affermato l’opinionista interpellato dalla conduttrice del programma.

La sfida finisce 2 a 0 in favore degli ‘arrivisti’, che riescono così a conquistare il fuoco. La Melillo accusa il nuovo concorrente, Matteo, di essere stato troppo aggressivo nel gioco. Cerioli, dal suo canto, ha affermato di aver preferito non esagerare in modo tale da non fare male alle donne: “Non volevo lasciare segni”.