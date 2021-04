L’Isola dei famosi, Ubaldo contro Vera Gemma: “Mi hai messo contro Fariba”

Nel corso della decima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Ubaldo e Vera Gemma. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 19 aprile 2021 con la decima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Ubaldo e Vera Gemma.

Ecco cosa è successo.

Ubaldo contro Vera Gemma

Nel corso della decima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad una lite tra il cromatologo Lanzo e Vera Gemma.

Il naufrago, infatti, ha accusato la compagna di avventura di aver fatto in modo di mettergli contro Fariba Teherani. Una vera e propria sfuriata, quella del cromatologo che non è passata inosservata.

Isola dei famosi: le parole di Ubaldo

Rivolgendosi a Vera Gemma, infatti, nel corso della decima puntata del reality, Lanzo ha affermato: “Parlo a Vera, apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca*** di nessuno. Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta!!! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome.

Fariba dì la verità”.

Ha quindi proseguito: “Lei hai detto che avrei votato Fariba perché sono con il gruppo dominante. Non fare la santarellina. Riconosciti la tua personalità. Non devi parlare di me. Vi ho sentite con le mie orecchie. Fariba ha detto “Ubaldo è diplomatico” e Vera le ha risposto “Tanto prima o poi ti voterà”. Io avevo detto a Fariba che non l’avrei mai votata”.