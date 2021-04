L’Isola dei famosi, Vera Gemma: “Continuo a voler bene a Miryea Stabile”

Nel corso dell'undicesima puntata de L'Isola dei famosi Vera Gemma ha parlato del suo rapporto con Miryea Stabile. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 22 aprile 2021 con l’undicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale Vera Gemma ha parlato del suo rapporto con gli altri naufraghi ed in particolar modo con Miryea Stabile.

Ecco cosa è successo.

Vera Gemma a L’Isola dei famosi

Nel corso dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha parlato del suo rapporto con gli altri concorrenti del reality e in particolar modo con la Stabile.

L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione, infatti, sembra essersi allontanata dall’attrice, per riavvicinarsi, invece, al resto del gruppo.

In particolare viene mostrata una clip in cui la Stabile accusa la Gemma di averle mentito sulla Persia. L’attrice dal suo canto replica: “È vero, ti ha preso in giro“, con Valentina che spiega come, da parte sua, ci sia stata solamente un’imitazione. Sulla vicenda interviene anche Awed che, a sua volta, parlando di Miryea afferma: “È come una pallina da ping pong, va un po’ a destra e un po’ a sinistra“.

Le parole dell’attrice su Miryea

“Non me l’aspettavo: io ho detto che è una sorella per me, lei ha detto che con me ha chiuso. Io comunque continuo a volerle bene, in memoria del tempo che abbiamo passato insieme nell’altra isola. Mi rendo conto che ci sono dei nervosismi da parte sua senza cattiveria”, ha affermato sempre Vera Gemma, parlando del suo rapporto con la Stabile e gli altri concorrenti.

Allo stesso tempo Vera Gemma continua per la sua strada, con Iva Zanicchi che ha commentato: “Qualsiasi cosa fa, ha il gruppo contro. Questo vuol dire essere una leader”. Tommaso Zorzi dal suo canto ha aggiunto: “Tu sei più forte anche di cinque persone messe insieme”.