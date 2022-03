L’Italia accoglie le e-bike Royal Dutch Gazelle

Dall'Olanda all'Italia: le e-bike Royal Dutch Gazelle, leader del mercato, sono disponibili da marzo presso un numero limitato di rivenditori.

Sbarcano anche in Italia le e-bike Royal Dutch Gazelle, leader del mercato in Olanda. Il lancio ha avuto una madrina d’eccezione, la conduttrice televisiva Ellen Hidding, olandese doc, che è diventata anche Brand ambassador dell’azienda.

Le e-bike Royal Dutch Gazelle arrivano in Italia

Anche l’Italia non può fare a meno delle 2 ruote solide, sicure e comode firmate Gazelle. Il brand olandese che offre prodotti innovativi e di qualità approda anche nel mercato italiano, dopo il successo ottenuto in quello olandese. L’azienda ha presentato in Italia le sue e-bike premium. Da marzo le biciclette saranno disponibili presso un numero limitato di rivenditori selezionati.

L’Italia ha attirato l’attenzione di Gazelle da tempo, in quanto il mercato delle biciclette per l’uso quotidiano sta crescendo rapidamente.

Complice la pandemia e i bonus offerti, nel 2020 è tata registrata la vendita di ben 280.000 e-bike, quasi sei volte in più rispetto a cinque anni prima. L’Italia è attualmente il quarto mercato per le e-bike in Europa. Gazelle ha anche osservato che il Governo italiano sta assumendo un forte impegno per la mobilità sostenibile e questo fa intravedere un’ulteriore potenziale crescita del mercato delle e- bike.

Lo ha sottolineato anche Paul Vreeburg, CEO di Gazelle, dichiarando: “Abbiamo riscontrato in Italia un forte impegno verso le infrastrutture per la ciclabilità e una crescente attenzione per le e-bike. Ciò risulta anche da una ricerca di mercato che abbiamo condotto nel 2021, in cui un gruppo selezionato di utilizzatori ha testato le nostre biciclette elettriche durante gli spostamenti quotidiani. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato positivo. In particolare, sono stati apprezzati il design elegante, l’affidabilità e la componente elettrica a supporto della pedalata“.

Il successo di Gazelle

Gazelle è parte di Pon Holdings, gruppo che ha recentemente acquisito Dorel Sports, diventando così il più grande produttore di biciclette del mondo. Il marchio di biciclette olandese ha una ricca storia, che retrocede di 125 anni. Nel tempo il brand si è confermato leader indiscusso del mercato olandese delle biciclette di alta qualità per l’uso quotidiano.

Inoltre, Gazelle è oggi particolarmente apprezzata nei Paesi Bassi per le sue e-bike premium, che hanno ottenuto un riscontro positivo anche nei principali mercati internazionali, come Belgio, Germania, Danimarca e Stati Uniti. Ora arrivano anche in Italia, dove si preparano a un nuovo successo.