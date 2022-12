L'Italia prima per evasione IVA, il commento di Gentiloni e quello (presunto) di Giorgia Meloni

Evasione IVA in Europa, all'Italia seguono Francia e Germania. L’Italia è anche terza per il divario tra gettito previsto e riscosso con il 20,8%

Evasione , Italia prima in Ue per l’Iva non riscossa, seguita dalla Francia e dalla Germania.

“Non possono certo dire che pure questo è colpa nostra” il commento a caldo della Premier in un virgolettato riportato da La Stampa.

Evasione IVA in Europa, primato all’Italia

Nel 2020 gli Stati dell’Unione Europea hanno perso 93 miliardi di euro di mancata riscossione dell’Iva. Il report della Commissione Europea sull’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) in Europa, assegna all’Italia, il triste primato nel Vecchio Continente con un ammanco stimato, di 26 miliardi di euro.

Seguita dalla Francia, dove le perdite valgono 14 miliardi di euro, e dalla Germania, che registra una mancata riscossione di 11,1 miliardi.

L’Italia resta dunque prima tra i Ventisette per l’evasione in termini assoluti (per l’undicesimo anno di fila). L’Italia è anche terza per il divario tra gettito previsto e riscosso con il 20,8%. Dietro solamente a Malta (24,1%) e Romania (35,7%).

“Non possono certo dire che pure questo è colpa nostra”. Questo il virgolettato riportato oggi da La Stampa e attribuito a Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato dal giornale diretto da Massimo Giannini infatti, questo sarebbe il commento a caldo della Premier dopo aver visto i dati arrivati da Bruxelles. Insomma, una reazione alle polemiche suscitate dalle ultime decisioni del Governo al quale non si può di certo attribuire la responsabilità di questi dati.

Che sono, ovviamente, una responsabilità dei governi precedenti.

Gentiloni: “Occorrono entrate fiscali solide”

Il report è stato presentato da Paolo Gentiloni: “In questi tempi difficili, le finanze pubbliche hanno bisogno di entrate fiscali solide e prevedibili e i cittadini chiedono equità fiscale e un’azione decisa contro la frode fiscale e l’evasione fiscale”, ha spiegato il commissario europeo all’Economia.

Le proposte della Commissione

Tra le proposte della Commissione – che potrebbero permettere di recuperare fino a 18 miliardi di euro a livello Ue – l’introduzione di un sistema per rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le transazioni transfrontaliere, in modo da consentire una comunicazione dei dati “in tempo reale” anche attraverso una banca dati europea.