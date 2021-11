L’omaggio del Maestro Bruno Santori: esce il suo nuovo album, “The Best Movie Soundtracks – Vol. 1”

L’omaggio del Maestro Bruno Santori ai grandi compositori del Novecento in un viaggio tra le colonne sonore più amate della storia del cinema.

Un progetto accurato, originale e innovativo, che unisce due delle passioni più diffuse nel mondo: così Bruno Santori ha dato vita a un connubio moderno e classicheggiante al contempo, intenso ed emozionante. Un tuffo nei grandi classici del cinema, film dal successo intramontabile uniti da un filo rosso armonico e sensazionale.

Uno sguardo nella cinematografia ma con un occhio sempre rivolto alla musica: nasce così “The Best Movie Soundtracks – Vol. 1”, l’ultimo album del Maestro Bruno Santori, il quale ha voluto celebrare il periodo natalizio, il più amato del cinema, con un viaggio attraverso alcune delle colonne sonore più belle degli ultimi cinquant’anni, dirigendo la Mediterranean Orchestra, di cui è fondatore, direttore artistico e direttore stabile.

Bruno Santori, il suo nuovo album è “The Best Movie Soundtracks – Vol. 1”

Attraverso la musica, il Maestro Bruno Santori realizza un omaggio ai grandi compositori di questo secolo, tra cui John Williams, Hans Zimmer e Andrew Lloyd Webber, che hanno reso immortali alcuni dei film più celebri della storia.

Come prepararsi al meglio al Natale? Niente di meglio di un bel film e buona musica.

A proposito del progetto, ha dichiarato: “La pandemia ha improvvisamente azzerato la nostra vita. Lontano da ogni forma di socializzazione. I concerti, momento di espressione massima di un musicista, sono andati perduti e proprio in quel momento ho sentito il bisogno di realizzare qualcosa che mi facesse sperare di essere sulla via del ritorno alla vita. Nel silenzio della solitudine ho rovistato nei miei polverosi archivi e ho ritrovato al suo interno anni di buona musica registrata durante i miei concerti sinfonici e così, insieme ad alcuni miei compagni di avventura, ho messo mano a questo materiale e il primo disco di colonne sonore da film è meravigliosamente emerso dal buio di quel momento di vita che ha coinvolto così duramente l’umanità intera.

Con un raggio di luce e speranza, di sopravvivenza e di un futuro migliore, auguro a tutti voi un buon ascolto”.

Maestro Bruno Santori, la tracklist del suo nuovo album

Prodotto da Bruno Santori, supportato da un team di eccezione formato dal Maestro Silvio Fantozzi, Giorgio Tramacere e il Maestro Marco Noia per la BIG Music Classic, distribuito dalla Smilax Publishing e Self Distribuzione, l’album contiene 12 tracce:

E.T. The Extra-Terrestrial – Adventures On Earth

Star Wars – Main Title

Gladiator – Medley

Harry Potter – Hedwig’s Theme

Hook – The Flight To Neverland

007 – Medley

Star trek – Medley

Evita – Medley

Spiderman – Medley

The Patriot

Raiders Of The Lost Ark – Raiders March

Jingle Bells Forever

Maestro Bruno Santori, tutta la sua carriera fino al nuovo album

Pianista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra italiano di fama internazionale, Bruno Santori inizia il suo percorso nella musica classica a soli cinque anni, studiando pianoforte, composizione e direzione d’orchestra con alcuni tra gli insegnanti più importanti al mondo come Paolo Bordoni, Arnaldo Cohen, Franco Ferrara e Gianluigi Gelmetti. Da giovanissimo entra a far parte dei “Daniel Sentacuz Ensemble”, famosi per il successo internazionale “Soleado”. Già all’età di vent’anni inizia la sua intensa attività di direttore d’orchestra e pianista.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con i più importanti cantanti, musicisti e solisti del repertorio classico, leggero e jazz, oltre ad aver diretto orchestre nei più prestigiosi teatri del mondo. È stato direttore artistico di importanti istituzioni orchestrali e direttore musicale del Festival di Sanremo. Attualmente, il Maestro Bruno Santori si occupa di formazione in vari conservatori e università. Fin dalla sua prima edizione è direttore musicale del più grande evento live italiano “Radio Italia Live: Il Concerto”.

È stato insignito del titolo di “Brand Ambassador” dal Governo maltese ed è direttore artistico e stabile della “Mediterranean Orchestra” e direttore artistico del “Mediterranean Stars Festival” di Malta, creato insieme ad Andrew Agius Muscat. Fondata dal Mediterranean Tourism Foundation, la Mediterranean Orchestra nasce con la missione di promuovere l’identità del mediterraneo nel mondo utilizzando la musica come linguaggio universale capace di colmare le differenze che esistono tra tutti i popoli del mediterraneo. Il repertorio della Mediterranean Orchestra, grazie all’esperienza e alla duttilità di Santori, spazia dalla musica classica alla musica sacra fino alla musica da film, al pop e al jazz. La Mediterranean Orchestra è partner ufficiale di Radio Italia, con cui si è esibita negli eventi di “Radio Italia Live: Il Concerto” a Milano, Palermo e Malta e partner associato del Mediterranean Conference Centre di Malta.