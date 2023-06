Nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno, l’Italia ha salutato il presidente di Forza Italia e fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi. L’omelia è stata recitata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Particolarmente toccanti le sue parole che hanno celebrato il Berlusconi uomo prima ancora che l’uomo politico e uomo imprenditore: “In questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia”, sono le parole dell’arcivescovo.

Omelia funerale di Silvio Berlusconi: “Vivere e amare la vita…”

L’omelia è iniziata con quello che possiamo definire un “inno alla vita”. Vivere è gioia, vivere è mettere a frutto i propri talenti, ma è soprattutto – come ha ricordato l’arcivescovo Delpini “attraversare i momenti difficili della vita”: “Vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c’è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita. Vivere e desiderare una vita che non finisce e avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d’uscita anche dalla valle più oscura”, ha detto ancora.

“Berlusconi uomo d’affari, uomo politico, uomo che alla fine incontra Dio”

Va evidenziato che Delpini, nel corso della sua omelia non ha citato il Vangelo. La lunga “riflessione” dell’arcivescovo attraverso parole laiche ha cercato di riflettere tutta l’umanità di Berlusconi, una persona che con la sua scomparsa, ha iniziato un altro cammino, quello ultraterreno che lo ha portato all’incontro con Dio:

“Quando un uomo è un uomo politico, allora cerca di vincere. Ha sostenitori e oppositori. C’è chi lo esalta e chi non può sopportarlo. Un uomo politico è sempre un uomo di parte. Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena. Ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta. Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? […] E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”.