L’Onu espelle l’Iran dalla Commissione per i diritti delle donne: 29 voti a favore della risoluzione e 8 contrari

Con 29 voti favorevoli, 8 contrari e 16 astenuti, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha deciso di espellere l’Iran dalla Commissione per i diritti delle donne. È la prima volta nella storia dell’Onu che uno Stato Membro viene eliminato dall’organismo.

L’Unione europea ha votato sì in modo compatto mentre tra gli otto voti contrari figurano Bolivia, Cina, Kazhakistan, Nicaragua, Nigeria, Oman, Russia e Zimbabwa.

La decisione di eliminare l’Iran dalla Commissione è scaturita a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio economico e sociale dell’Onu (Ecosoc) sulla risoluzione presentata dagli Stati Uniti per “rimuovere con effetto immediato l’Iran dalla Commissione sullo status delle donne per il resto del suo mandato 2022-2026”.

La Commissione per i diritti delle donne, che si riunisce ogni anno a marzo, “è il principale organismo Onu per promuovere la parità di genere e l’emancipazione delle donne. Non può svolgere il suo lavoro se viene minata dall’interno. L’adesione dell’Iran in questo momento è una brutta macchia sulla sua credibilità”. Lo ha ricordato l’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield durante la sessione di voto.

Le reazioni

La vicepresidente americana Kamala Harris è stata la prima a chiedere che Teheran venisse espulsa dalla Commissione. La richiesta risale allo scorso novembre ed è strettamente connessa alla morte di Mahsa Amini dalla quale è scaturita l’ondata di proteste contro il regime di Ebrahim Raisi che ha travolto tutto il Paese.

“Un voto storico, segno del crescente consenso nel chiedere all’Iran di rendere conto delle sue azioni”, ha detto il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

L’ambasciatrice Thomas-Greenfield, invece, ha commentato: “Oggi abbiamo mandato un messaggio forte al governo iraniano e alle donne iraniane. Era il messaggio giusto ed era la cosa giusta da fare”.

Di parere opposto, Russia e Cina. I due Paesi, infatti, hanno sottolineato che la risoluzione “creerà un precedente molto pericoloso”. Il rappresentante iraniano Amir Saeed Iravani, invece, ha affermato che quanto accaduto evidenza in modo lampante soltanto “l’ostilità e il bullismo degli Usa e dei suoi alleati” che si traducono in un esempio di “ipocrisia e doppi standard”. Soprattutto se si considera il silenzio di Washington sui diritti delle donne palestinesi.