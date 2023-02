L'orrore dei passanti e l’allarme: nel fiume galleggia un cadavere

In pochi attimi hanno realizzato cosa stavano vedendo, nella serata del 4 febbraio in territorio di Bologna è andato in scena l’orrore dei passanti e l’allarme: nel fiume galleggiava un cadavere.

In via del Triumvirato a Reno è stato avvistato un corpo nell’omonimo corso d’acqua che bagna il centro dell’Emilia Romagna.

Nel fiume galleggia un cadavere

Ci sono stati attimi di vera paura quando, come spiegano i media locali, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di quello che “poi si è accertato essere il corpo di un uomo morto”. Sul luogo sono arrivare a razzo unità dei soccorritori del 118 e pattuglie della Polizia di Stato.

Sul ritrovamento vige il massimo riserbo e la polizia sta conducendo accertamenti sull’identità. Ma cosa era successo?

Le segnalazioni e l’arrivo della Scientifica

Che le segnalazioni alle forze dell’ordine erano cominciate intorno alle ore 16:30 e sul posto sono arrivate la Mobile e la scientifica per i rilievi. Fino alla tarda serata nessuna ipotesi era esclusa e gli inquirenti stavano valutando se in acqua ci fosse finita una persona con intenti suicidi o altro.

Da quanto si apprende nell’autunno del 2022 era stato trovato un altro corpo ormai senza vita sul letto del fiume: in quel caso purtroppo si accertò che il cadavere era di uno studente, morto in conseguenza di un gesto estremo.