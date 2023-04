Salma a disposizione della Procura per l'esame autoptico: l’ospedale lo dimette in 3 ore ma Antonio muore a casa dopo 2 giorni

L’ospedale lo dimette in 3 ore ma Antonio muore a casa dopo 2 giorni, un 79enne arriva al nosocomio di Sondrio che stabilisce come possa uscire, poi la tragedia. Da quanto si apprende la vittima, Antonio Valli era stato investito da un’auto il 3 aprile in via Stelvio, a Morbegno. Data l’età avanzata si era optato per un intervento in codice rosso. Poi l’uomo era giunto in codice giallo all’ospedale di Sondrio da cui era stato dimesso perché “non c’era necessità di trattenerlo ancora”.

L’ospedale lo dimette ma Antonio muore

L’uomo era stato accolto da una figlia con forti dolori ed era morto il 5 aprile sul divano. I suoi amici sono increduli: “È assurdo quello che è successo. Antonio era stato centrato da una vettura a via Stelvio. Hanno spiegato i suoi amici a Il Giorno: “Dopo soltanto tre ore viene dimesso, ‘lei può tornare a casa in macchina’, gli hanno detto”.

Salma sequestrata dal Procuratore

E i media spiegano che la figlia di Valli sapeva che il padre in realtà non si sentiva così bene. Ecco perché aveva scelto di inviare un’ambulanza a sue spese per portare il 79enne a casa di lei, sempre nei dintorni di Morbegno. Attualmente la salma di Antonio è sotto sequestro su disposizione della Procura per un esame autoptico necessario a capire cause ed eventuali responsabilità terze nel decesso.