L’Ucraina riconquista Kherson, la città è in festa. Zelensky: “I residenti abbattono i simboli russi”

I residenti festeggiano i soldati di Kiev dopo la riconquista di Kherson da parte dell’Ucraina: il messaggio del presidente Zelensky.

La riconquista di Kherson da parte dell’Ucraina è un dato di fatto dopo il ritiro dei soldati russi annunciato da Mosca. Il successo di Kiev è stato commentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Kherson è Ucraina!”, è il grido che ha riecheggiato tra le vie della città liberata dall’esercito ucraino nella giornata di venerdì 11 novembre, dopo la ritirata dei russi oltre il fiume Dnepr che ha segnato la fine di nove mesi di occupazione militare.

Con l’annuncio del ritiro di Mosca e l’arrivo dei militari ucraini, nelle strade di Kherson si sono pian piano riversate centinaia di residenti che hanno festeggiato l’ingresso in città dei liberatori dispensando abbracci e sventolando la bandiera nazionale.

Alcuni soldati sono stati sollevati e lanciati in aria durante le celebrazioni. Il clima di giubilo è stato immortalato in foto e video diffusi sui social media.

More footage of Ukrainian civilians gathering outside the Kherson Regional State Administration in Kherson city, raising the Ukrainian flag and celebrating the retreat of Russian troops. pic.twitter.com/3uUuBBS9WL

Dinanzi all’Amministrazione Regionale di Kherson, in corrispondenza del punto in un cui a suo tempo sorgeva la statua di Lenin, è stato issato su un piedistallo il vessillo giallo-blu ucraino.

A fianco alla bandiera, è stato affisso anche il simbolo blu stellato dell’Unione Europea. Bandiere ucraine, poi, sono state apposte anche sul commissariato di polizia della città.

Nei video postati sui social, è anche possibile osservare i residenti che si sbarazzano delle bandiere russe apposte dagli invasori e dei manifesti che riportavano scritte come “La Russia è sempre qui”.

Il ritiro delle truppe inviate dal Cremlino è stato commentato dal ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba che, facendo riferimento a uno dei manifesti russi affissi in città, ha scritto su Twitter: “‘La Russia è per sempre qui’, recitava un manifesto a Bilozerka, vicino a Kherson. Beh, non proprio! Per tutti nel mondo, compresa l’ASEAN dove mi trovo attualmente. L’Ucraina sta ottenendo un’altra importante vittoria in questo momento e dimostra che qualsiasi cosa dica o faccia la Russia, l’Ucraina vincerà”.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!

To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022