Perché mai come nei prossimi giorni sarà evidente che l’Ucraina si prepara alla battaglia decisiva con la Russia e perché la diplomazia non potrà nulla

Fuori di ogni scomposta solennità che di solenne non ha proprio nulla l’Ucraina si prepara alla battaglia decisiva con la Russia e ci sono segnali precisi che dicono che quella in arrivo sarà purtroppo una Pasqua di sangue. In primis sul fronte di Mosca, che ha messo a capo di tutte le truppe sul territorio ucraino un nuovo generale con nomea di “mastino”.

Ma ci sono segnali molto più evidenti.

L’Ucraina si prepara alla battaglia decisiva

Segnali come le precise parole del consigliere ucraino Mihalo Podolyak: “L’Ucraina è pronta per grandi battaglie e deve vincerle, compreso il Donbass. E una volta che ciò accadrà, l’Ucraina avrà una posizione negoziale più potente”. Tradotto: Kiev non ha la minima intenzione di cedere il Donbass a Mosca, neanche come contropartita per una pace ormai impossibile.

Dal canto suo Volodymyr Zelensky ha detto che Kiev, la città considerata “libera” da mire strategiche, si sta preparando per un assalto russo.

Ora Mosca guarda a sud e ad est

E ancora, parlando in conferenza stampa con il cancelliere austriaco in visita Karl Nehammer: “Purtroppo, parallelamente vediamo i preparativi per battaglie importanti, alcune persone dicono decisive, a est. Siamo pronti a combattere e a guardare in parallelo per porre fine a questa guerra attraverso la diplomazia”.

E Mosca? Guarda ad est ed a sud per creare una linea di continuità territoriale tra la Crimea occupata e i territori separatisti di Donetsk e Lugansk.