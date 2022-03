L’Ue: “Il cibo c’è ma le famiglie a basso reddito non vi hanno accesso totale”

Famiglie a basso reddito e accesso al cibo: l'Unione Europea intende assolutamente scongiurare uno scenario come quello successivo alla crisi del 2008

Il sunto di quello che sostiene l’Ue nella sua bozza di documento per la salvaguardia alimentare è che il cibo c’è e la guerra in Ucraina non ne pregiudicherà arrivo e disponibilità, tuttavia le famiglie a basso reddito dell’Unione Europea non vi avranno accesso totale.

E l’Ucraina sembra c’entri poco, c’entrano invece molto più alcune scelte nazionali di export ed una fisiologica tendenza delle famiglie ad affrontare i periodi di grande crisi con alimenti più economici, calorici e meno salutari.

Famiglie Ue a basso reddito e cibo: il nodo

Uno scenario questo che Bruxelles intende assolutamente scongiurare. Il sunto perciò è che l’accesso ai prodotti alimentari in Europa “non è a rischio in termini generali per le conseguenze legate alla guerra in Ucraina, però lo è e come “per le famiglie a basso reddito“.

La Commissione Ue, che entro mercoledì 23 marzo diffonderà il documento, e che vorrebbe che gli stati azzerassero l’Iva su alcuni alimenti, spiega il suo “no a misure che limitano il commercio”.

Dito puntato contro l’Ungheria

E la Commissione “si oppone fortemente” alle misure che limitano il commercio e punta il dito contro il sistema-capestro di autorizzazioni all’export adottato dalla solita Ungheria di Orban. Spiegano dalla Commissione: “Gli studi hanno dimostrato che, dopo l’aumento dei prezzi alimentari del 2008, le famiglie hanno in media acquistato meno frutta e verdura e sono passate a cibi più economici che tendono ad essere cibi ricchi di calorie e poveri di nutrienti”.