L’uragano Ida ha raggiunto Cuba. Allerta USA, Biden si rivolge agli abitanti della Lousiana

Dopo Cuba, L'uragano Ida punta la Louisiana: "Se siete sulla traiettorie della tempesta seguite le istruzioni sulle evacuazioni" l'avvertimento di Biden

Dopo aver toccato terra a Cuba, domenica l’uragano Ida, rafforzandosi, dovrebbe raggiungere la Lousiana dove potrebbe risulatare “estremamente pericoloso”. Mentre coordina le operazioni di evacuazione Biden avverte gli abitanti della Louisiana invitandoli a seguire con attenzione le istruzioni locali.

L’uragano Ida ha raggiunto Cuba

L’uragano Ida ha toccato terra a Cuba sulla costa meridionale della provincia di Pinar del Rio. Lo ha annunciato il servizio metereologico locale. In particolare, come ha riferito l’stituto di meteorologia di Cuna (Insmet), Ida ha raggiunto il villaggio di La Coloma intorno all’1:30 ora italiana, con venti a 130 km orari.

Attualmente l”uragano è classificato di categoria 1 con venti a 130 km orari, ma si prevede che si rafforzerà fino a categoria 4, quando domenica raggiungerà gli Stati Uniti, investendo in particolare la Lousiana.

Secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) americano, Ida sarà un uragano di categoria 4 “estremamente pericoloso”.

Dopo l’arrivo a Cuba la Lousiana si prepara all’arrivo dell’uragano Ida

La Lousiana si prepara dunque all’arrivo dell‘uragano e la mente non può che tornare alle devastazioni dell’Uragano Katrina che il 23 agosto 2005 causò migliaia di morti e una devastazione incalcolabile in termini economici. Nel corso del suo cammino Katrina raggiunse la classe 5, la più alta, della scala Saffir–Simpson.

In Louisiana sono dunque iniziate le prime evacuazioni, soprattutto nelle aree più a rischio, in particolare New Orleans.

Ida, da Cuba l’uragano minaccia la Louisiana: il messaggio di Biden

Il Presidente Joe Biden, già in grave difficoltà a gestire la drammatica situazione di politica estera in Afghanistan, ha si è sentito con il governatore e la Fema, la protezione civile americana, per parlare dei preparativi in corso. Lo stesso Presidente non ha nascosto la preoccupazione, affermando in un post a corredo di una foto che lo ritrae in riunione che Ida potrebbe essere una tempesta pericolosa e invitando gli abitanti della Lousiana che si trovano sulla sua traiettoria, di seguire le istruzioni locali delle evacuazioni.

“I cittadini della Louisiana hanno poco tempo per prepararsi all’arrivo di Ida”, ha detto il governatore, John Bel Edwards, mettendo in guardia sulle possibili “gravi conseguenze in tutto lo Stato”. Il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell ha chiesto ai residenti, in particolare quelli che vivono all’interno del sistema di argini protettivi della città, di rimanere nelle loro case