Non ce l'ha fatta la 16enne caduta dal balcone di casa sua a Roma: nonostante l'operazione dei medici, il suo cuore ha smesso di battere.

La 16enne che nella giornata di lunedì 2 maggio 2022 era caduta dal balcone della sua abitazione di Roma è morta. Ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Gemelli, era stata operata d’urgenza dai medici che non hanno però potuto fare nulla per salvarle la vita.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri del gruppo Trastevere che hanno ascoltato i genitori e il fratello della ragazza, in casa al momento della tragedia, e sentiranno gli insegnanti.

16enne caduta dal balcone: morta in ospedale

Tutto è accaduto tra le 10.30 e le 11 del mattino, quando i vicini di casa sono corsi a controllare cosa fosse accaduto dopo aver sentito un tonfo. Sono stati loro a trovare la giovane riversa nel giardino condominiale con una gravissima ferita alla testa e ad allertare i sanitari del 118.

Giunti sul posto, costoro l’hanno trasportata al Gemelli in gravissime condizioni ma purtroppo i traumi riportati non le hanno lasciato campo.

Al momento dei fatti, a casa c’era soltanto il fratello che non si sarebbe però accorto di nulla perché stava dormendo. Resta ora da ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire come siano andate le cose, se si sia trattato di un incidente o, come più probabile, di un gesto volontario.

16enne caduta dal balcone: indagini in corso

Le forze dell’ordine, giunte sul posto insieme ai soccorritori, hanno già interrogato i genitori e il fratello della vittima per capire cosa, nel caso, possa aver spinto la ragazza a togliersi la vita. Non si esclude che i motivi possano essere legati al rendimento scolastico, dato che nello zaino dell’adolescente è stato trovato un compito con un brutto voto.