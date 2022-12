La accoltella e le recide l'arteria femorale, arrestato rumeno dalla polizia che ora sta indagando sulle cause di quel tentato omicidio

Terrore, violenza ed attimi di paura per una donna in provincia di Salerno, dove un uomo la accoltella e le recide l’arteria femorale, per quei fatti è stato arrestato un cittadino rumeno.

Da quanto si apprende dai media territoriali adesso l’uomo è formalmente accusato di tentato omicidio anche in ordine alla gravità della ferita principale inferta con un’arma da taglio alla coscia della vittima.

La accoltella e le recide l’arteria femorale

Da quanto si apprende C.C., cittadino rumeno, è stato tratto immediatamente in arresto e condotto in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia, il 10 dicembre scorso.

Ma cosa era successo? Che per cause da accertare e che sono in quetse ore al vaglio degli inquirenti che operano sul caso giudiziario, ad un certo punto il cittadino romeno ha accoltellato una sua connazionale di 34 anni, recidendole l’arteria femorale.

Vittima soccorsa in un lago di sangue

La vittima è stata soccorsa con immediatezza dal 118 che l’ha trovata in un lago di sangue, a contare che l’arteria femorale è uno dei punti nevralgici per emorragie massive, velocissime e spesso fatali.

Dal canto suo C.C. è stato colto in flagranza e ammanettato. In carcere si è tenuto il suo interrogatorio di garanzia.