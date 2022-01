In occasione della serata cover di Sanremo 2022, Dargen D'Amico porta "La bambola" di Patty Pravo: testo e significato della canzone.

Diva intramontabile della musica italiana, interprete inestimabile di successi senza tempo: a omaggiare Patty Pravo a Sanremo 2022 ci pensa Dargen D’Amico, che per la serata cover porta “La bambola”: qual è il testo e quale il significato del brano?

La bambola, il testo della canzone di Patty Pravo

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te

No ragazzo, no, no ragazzo, no

Del mio amore non ridere

Non ci gioco più quando giochi tu

Sai far male da piangere, da stasera la mia vita

Nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più

No ragazzo, no

Tu non mi metterai

Tra le dieci bambole

Che non ti piacciono più

Oh no, oh no

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te

No ragazzo, no

Tu non mi metterai

Tra le dieci bambole

Che non ti piacciono più

Oh no, oh no

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Poi mi butti giù, poi mi butti giù.

La bambola, il significato della canzone

Il testo di “La bambola” non lascia ampio spazio ai dubbi.

La canzone racconta il lamento di una donna che chiede rispetto dal proprio uomo, dal quale viene tratta come se fosse “una bambola”, usandola a proprio piacere.