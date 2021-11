La band IrreAle è pronta a esibirsi dal vivo a Milano: “Presenteremo “Sono lì”, il nostro nuovo album”

"Abbiamo scovato un lato artistico nuovo e "Sono lì" è stata una bellissima sorpresa": così Irene e Alessandro hanno presentato il loro album.

Melodia armoniosa e raffinata, curata e ricercata, si coniuga perfettamente con una voce intensa e delicata: così IrreAle, band vincitrice del premio della critica a Umbria Voice 2019, presenta nell’intervista esclusiva il nuovo album, “Sono lì”, che faranno conoscere al pubblico nella serata di venerdì 12 novembre presso Spazio Teatro 89, a Milano.

IrreAle presenta “Sono lì”

“Sono lì” si compone di undici brani scritti e composti a quattro mani da Irene Burratti, voce e co-fondatrice della band, e da Alessandro Usai. Il disco si caratterizza per sonorità acustiche e momenti di musica strumentale che accompagnano le storie e le riflessioni sulla difficoltà e sul coraggio di vivere e condividere racchiuse nei testi.

Parlando del nuovo album, Irene e Alessandro hanno spiegato: “Suoniamo insieme da 8 anni, ma per molto tempo non ci siamo avvicinati alla musica italiana, preferendo jazz e blues.

Abbiamo deciso di impegnarci in un percorso differente, trovando un equilibrio meraviglioso. Nasce così il nostro disco. È stata anche per noi una grande (e bella) sorpresa. Non mancano richiami a cantautori passi e contemporanei, ma ci sono anche sonorità originali, assenti nell’attuale panorama italiana. Ci vuole tanto coraggio per uscire dalla propria zona comfort. Abbiamo studiato tanto, soprattutto musica jazz che prevede regole davvero complicate. Tuttavia, talvolta non è sufficiente: abbiamo scovato un lato artistico nuovo, con il quale non ci eravamo mai confrontati prima d’ora”.

Dopo tre anni “di alti e bassi, vivendo con apprensione per il nostro lavoro e l’impossibilità di esibirsi e incontrare il pubblico”, IrreAle è pronta a partire. “Sebbene sia stato un periodo molto difficile, siamo riusciti a gestirlo al meglio.

Abbiamo vissuto un tempo dilatato che abbiamo voluto trasmettere nella pacatezza della nostra musica. Abbiamo assaporato calma, tranquillità e pazienza, che è il nostro vero punto di forza”.

IrreAle presenta “Sono lì” e i prossimi progetti

La band IrreAle, nata nel 2019 a Milano da un’idea dalla cantautrice Irene Burratti e dal chitarrista Alessandro Usai, vede la partecipazione di Andrea Fecchio (chitarra acustica), Alex Orciari (contrabbasso), Giacomo Zorzi (pianoforte e tastiere), Martino Malacrida (batteria), Jordan Corda (vibrafono), Alex Pacho Rossi (percussioni) e Michele Monestriroli (sassofono). Nel 2019 IrreAle riceve il Premio della Critica a Umbra Voice con una particolare versione live del brano che dà il titolo al nuovo disco.

Oltre alla gioia per il loro album, la band è entusiasta di incontrare il pubblico e comincia a maturare nuovi progetti. “Adesso cercheremo di portare il nostro album a Milano, suonando in diversi locali. Successivamente ci piacerebbe soddisfare le nostre ambizioni, girando l’Italia con le nostre canzoni. Senza una grande casa discografica alle spalle, non è facile per i musicisti presentare il proprio album. Vogliamo consolidare il rapporto con il territorio. Speriamo che la nostra musica venga ascoltata da chi desidera e sia apprezzata. È la nostra prima grande ambizione”, hanno spiegato Alessandro e Irene.