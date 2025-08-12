La bara di Uribe avvolta nei colori della bandiera della Colombia

Bogotà, 12 ago. (askanews) – Agenti scortano la bara avvolta nella bandiera della Colombia del senatore e candidato presidenziale Miguel Uribe Turbay nel Palazzo del Congresso di Bogotà, dove parenti e parlamentari gli hanno reso omaggio durante una solenne cerimonia. Uribe è morto a 39 anni l’11 agosto, due mesi dopo essere stato colpito alla testa durante un comizio elettorale in un parco della capitale il 7 giugno scorso.

A sparare sarebbe stato un 15enne.

Nelle immagini anche la vedova di Uribe, Maria Claudia Tarazona, che ieri ha annunciato la morte del marito in un commovente post su Instagram, e un primo piano del padre del candidato, Miguel Uribe Londono, accanto alla foto del figlio.

Secondo le autorità, dietro l’attentato a Uribe ci sarebbe la mano di un ramo dissidente dell’ex gruppo guerrigliero delle FARC.

Il senatore, di formazione avvocato, lascia un figlio piccolo e tre figli adolescenti, nati dalla precedente unione della moglie e che lui aveva adottato.