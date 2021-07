La battaglia di mamma Annarita: "Voglio la verità su mio figlio David"

Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – "Oggi è il compleanno di mio figlio. Ma mio figlio David non c'è più da dieci, lunghi, anni. E tornato dall'Afghanistan in una bara. E io gli devo verità e giustizia. Il Tribunale non può archiviare l'inchiesta.

Ci sono ancora molte, troppe, cose da chiarire sulla sua morte. E non lo dico perché sono la madre, ma perché venga resa giustizia al caporalmaggiore David Tobini, morto per la patria il 25 luglio del 2011". Annarita Lo Mastro è una donna provata ma dagli occhi vivaci. Da dieci anni chiede giustizia per il figlio, un parà della Folgore, morto in Afghanista durante una missione di pace. La Procura di Roma, che indaga sulla morte del giovane militare, nel settembre scorso ha chiesto l'archiviazione del caso perché "dalle ulteriori attività di indagini effettuate non vi sono elementi vhe possano permettere in maniera univoca una ricostruzione del fatto che ha portato la morte di David Tobini".

La madre del parà si oppone all'archiviazione, con l'aiuto del suo legale, l'avvocato Paolo Pirani, e adesso si attende la decisione del gip che si è riservato. "Non si può archiviare il caso – spiega Annarita Lo Mastro in una intervista all'Adnkronos – Perché ci sono diverse perizie, come quella fatta dall’esperto balistico Paride Minervini, ex ufficiale della Folgore, da cui emerge con chiarezza che David è stato colpito da dietro, come confermato dal buco del proiettile sull'elmetto, mai radiografato".

Una perizia fatta con le munizioni e le armi compatibili, è l'unico balistico che ha l'autorizzazione del ministero difesa". Il primo fascicolo sul caso è stato chiuso dopo pochi mesi. "Mancava la perizia del Ris – dice oggi Annarita Lo Mastro – la stessa perizia nel 2012 dice che il proiettile è posteriore con inclinazione dal basso verso l'alto, mentre la perizia del 2020 sempre del Ris dice che il colpo è anteriore cioè frontale. Eppure il pm chiede l'archiviazione".