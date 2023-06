La battuta del Papa al chirurgo: Quando facciamo la terza operazione?

Roma, 7 giu. (askanews) – Il Papa è sveglio, sta bene e ha anche scherzato col chirurgo che lo ha operato all’ospedale Gemelli di Roma. È lo stesso chirurgo, il dottor Sergio Alfieri, a raccontarlo nel bollettino medico alla stampa sulle condizioni di salute di Bergoglio.

“Ci ho parlato 10 minuti fa e mi ha detto ‘Quando facciamo la terza?’, mi ha preso in giro”, ha raccontato il medico.

Il Papa ha anche scherzato sulla convalescenza. “L’unica cosa che gli ho raccomandato è di non fare sforzi e pesi e lui mi ha guardato come per dire ‘Sono il Papa ti pare che faccio pesi'”, ha raccontato Alfieri.