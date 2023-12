La Bce conferma i tassi, Lagarde: non abbiamo parlato di tagli

Roma, 14 dic. (askanews) – Al Consiglio direttivo del 14 dicembre alla Bce “non abbiamo assolutamente discusso di tagli dei tassi”. Lo ha riferito la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. Piuttosto si parlava finora di aumenti ai tassi e “tra aumenti e tagli ci sta tutta una fase, non passi dallo stato solido a quello gassoso senza prima attraversare lo stato liquido”, è l’immagine che ha usato.

“Non abbiamo affatto discusso delle riduzioni dei tassi. Non vi è stata alcuna discussione o dibattito su questo tema”, ha detto.

Calano invece le prospettive di crescita dell’Eurozona: per il 2023 lo 0,6% invece del 0,7%, per il 2024 allo 0,8 invece dell’1%. “Lo staff dell’Eurosystem vede una crescita che passa da una media dello 0,6% per il 23 allo 0,8% per il 24. Poi all’1,5% per 25 e 26” ha detto Lagarde.