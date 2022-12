La beffa di Gigi d'Alessio ad Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio, possibile svolta nel suo rapporto con Denise: per Anna Tatangelo in arrivo una mazzata? Ecco l'indiscrezione di Diva e Donna

L’addio tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a lasciare strascichi per strada.

Nelle ultime ore il celebre cantante partenopeo avrebbe preso una importante decisione, dal sapore di stoccata all’ex compagna, con la quale ha messo al mondo il figlio Andrea D’Alessio.

Gigi D’Alessio si sposa?

Secondo le informazioni raccolte dal settimanale Diva e Donna, che ha raccolto alcune testimonianze da persone molto vicine a Gigi D’Alessio, il 55enne vorrebbe convolare a nozze con l’attuale compagna Denise Esposito, neppure trentenne.

Notizia che, in caso di conferma, si rivelerebbe un colpo basso all’ex compagna Anna Tatangelo.

Le nozze alle spalle

Nel caso dovesse essere confermato, quello in arrivo per Gigi D’Alessio sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello del 1986 con Carmela Barbato, da cui il cantante ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (noto ai più con il nome d’arte LDA e prossimo partecipante del Festival di Sanremo).

Una cerimonia nuziale tra D’Alessio e la sua Denise sarebbe senza dubbi una mazzata per la Tatangelo, che avrebbe voluto convolare a nozze con il cantante negli anni di relazione, ma il matrimonio tra i due non è mai arrivato per volere dello stesso Gigi.

Le parole su Anna Tatangelo

Dopo tempo di silenzo, nei giorni scorsi Gigi D’Alessio è tornato a parlare della storia con Anna Tatangelo, per anni dominatrice sotto i riflettori e sulle pagine di gossip, rivelando di non provare rancori o particolare rabbia: “Comunque abbiamo un figlio insieme.

Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”.