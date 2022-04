La bellezza è sempre più green

(Adnkronos) – La sostenibilità è sempre più essenziale anche per i consumatori di prodotti di bellezza, che sono attenti a cercare marchi e valori che siano in linea con i loro valori. Secondo l'ultimo Beauty Report di Klarna, leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shopping, 4 italiani su 5 pensano che i brand dovrebbero essere più trasparenti circa il loro impegno in ambito green, mentre 7 su 10 hanno imparato a leggere più nel dettaglio quanto indicato sulle confezioni dei prodotti.

In particolare il 62 per cento presta attenzione alla presenza di certificazioni e etichette specifiche, come vegan approved o cruelty free, sul packaging dei prodotti di bellezza, scegliendo di conseguenza.