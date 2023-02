La bolletta del gas finalmente è calata, Arera aggiorna i prezzi

Qualche buona notizia sembra arrivare, la bolletta del gas finalmente è calata ed Arera aggiorna i prezzi.

L’autorità per la regolazione di energia, reti ed ambiente rivede quelli relativi a gennaio per i clienti in tutela. Il calo è netto e l’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 registra una diminuzione. Idem per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo con consumi medi di 1.400 metri cubi annui in tutela: in quel caso si registra una diminuzione “del 34,2% rispetto a dicembre 2022”.

La bolletta del gas finalmente è calata

Arera ha fatto sapere che gennaio ha registrato una quotazione media all’ingrosso molto più bassa rispetto a dicembre. Che significa? Che il prezzo della materia prima per i clienti in tutela è pari a 68,37 euro a Mwh. E la differenza con dicembre dove sta? Lì la bolletta era aumentata del 23,2% rispetto a novembre. Ecco la nota di Arera: “La riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali, ancora non compensa del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, con la spesa per il gas per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) nell’anno scorrevole (febbraio 2022-gennaio 2023) che risulta di circa 1.769 euro, +36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (febbraio 2021-gennaio 2022)”.

Le parole del ministro Giorgetti per febbraio

Per il primo trimestre 2023 sono azzerati gli oneri generali di sistema per il gas, lo stabilisce la legge di Bilancio e il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: “A febbraio ci sarà un’ulteriore riduzione e quindi che, auspicabilmente, ci indirizziamo verso una normalità a beneficio delle famiglie”.