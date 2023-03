La bolletta dell’acqua sale: in un anno è aumentata di più di 5 punti e la spesa media per famiglia è cresciuta in tutti i capoluoghi con l’eccezione di Forlì-Cesena. Chi lo dice? L’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva in occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. Nello specifico la bolletta è salita a 487 euro la spesa media a famiglia nel 2022. Si tratta di un più 5,5% in un anno con una crescita in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Forlì-Cesena dove è scesa dello 0,6%. E l’Istat spiega anche che in troppi casi la bolletta “risulta incomprensibile”.

La bolletta dell’acqua sale ed è aumentata

L’Italia si conferma in vetta in Europa per i consumi, dato che la media europea è di 120 litri per persona al giorno. E quella nostrana? Sfiora il doppio ed arriva a 236 litri. In tutto questo si inserisce il fattore siccità che spingerebbe al risparmio sull’uso dell’acqua ma che dovrebbe anche incentivare gli interventi “contro le perdite che in fase di distribuzione raggiungono il 42,2% dell’acqua immessa in rete in Italia, con punte del 62% in Basilicata”, spiega Ansa. Istat sostiene che il volume di acqua disperso nel 2020 avrebbe “soddisfatto le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno”.

Una rete idrica “colabrodo”: i dati disastrosi

Fanno fede in negativo i dati “disastrosi della rete idrica colabrodo” sono all’attenzione delle Corti dei Conti regionali. Ecco, lì Codacons ha denunciato omissioni degli enti locali. Nelle regioni del Sud la rete disperde circa il 47% contro il 31% del Nord-Ovest. Il tutto con gli investimenti in Italia nel settore idrico che raggiungono i 56 euro annui per abitante, in crescita del 17% dal 2019 e del 70% dal 2012. Lo dice Utilitalia nel nuovo Blue Book.