La cabinovia Made in Italy nel quartiere futuristico di Riad

Milano, 8 feb. (askanews) – Una cabinovia che guarda dall’alto il quartiere più avveniristico di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, collegando il cuore dello shopping internazionale a un mega parco divertimenti e il lago artificiale più grande al mondo. Si chiama G10 Boulevard ed è interamente Made in Italy l’infrastruttura realizzata dall’azienda altoatesina Leitner che si annuncia come una ulteriore attrazione per i turisti e per i residenti che frequentano il quartiere, una sorta di Las Vegas nel deserto saudita, con le fedelissime riproduzioni dei canali veneziani, dei mulini a vento dell’isola di Santorini e delle luci della newyorchese Times Square.

Composta da quaranta cabine da 10 posti l’una che scorrono lungo un percorso di 1,2 chilometri, l’infrastruttura può trasportare fino a 3.000 passeggeri l’ora: turisti e residenti che, grazie alla nuova soluzione di mobilità urbana si spostano tra negozi e parco divertimenti senza dover ricorrere all’auto ma a bordo di un mezzo sicuro e sostenibile che è già di per sé considerato un’attrazione dai numerosi visitatori dell’area.

Il “viaggio” di poco più di tre minuti in funivia consente infatti di ammirare da una prospettiva fino ad ora insolita le installazioni che rendono il Boulevard saudita uno dei luoghi più stravaganti al mondo.