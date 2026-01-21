La camera ardente di Valentino: "Total white" e gli amati carlini

Roma, 21 gen. (askanews) – Una cascata di fiori e bianco ovunque: le sedie, le pareti, il pavimento, la cornice della foto, le decorazioni floreali. La camera ardente di Valentino, allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli a Roma, è all’insegna del “total white”, “un suo desiderio, uno dei suoi colori preferiti”, hanno spiegato dalla Fondazione Valentino-Giammetti.

Dietro la bara di legno chiaro una foto dello stilista, morto a 93 anni, e sopra una installazione sospesa con fiori stabilizzati e di stoffa, tra i quali papaveri, anemoni, camelie, rose avalanche, dahlie, delphinium, Bouganville. Fra la folla che si è raccolta per rendere omaggio allo stilista, anche i suoi amati cagnolini carlini.