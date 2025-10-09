La Camera dei Deputati respinge l'autorizzazione a procedere nel caso Almasri: ecco cosa significa

Il voto della Camera dei Deputati riguardo al caso Almasri ha generato intensi dibattiti e reazioni significative da parte dell'opposizione.

Il recente voto dell’Aula della Camera dei Deputati ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di tre esponenti del governo, tra cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Questo episodio ha generato un acceso dibattito politico, evidenziando le divisioni tra la maggioranza e le opposizioni.

Durante la votazione, alcuni deputati appartenenti a forze politiche di opposizione, oltre a membri del gruppo misto, hanno espresso il loro dissenso, contribuendo a risultati inaspettati. La maggioranza di governo, composta da 242 deputati, affiancata da tre membri del gruppo misto, non è riuscita a garantire il supporto necessario. I voti contrari all’autorizzazione hanno raggiunto un totale di 251 per Nordio e Mantovano e 256 per Piantedosi.

Dettagli del voto

Le cifre definitive dei tre scrutini hanno rivelato alcune discrepanze rispetto a quanto proclamato in Aula. Per il ministro Nordio, i voti contrari all’autorizzazione a procedere sono stati 251, mentre quelli a favore hanno raggiunto solo 112, contrariamente ai 117 inizialmente annunciati. Inoltre, per quanto riguarda Piantedosi, si è registrato uno spostamento di sei voti da parte di Italia Viva, portando i voti contro a 256 e quelli favorevoli a 106.

Il caso di Mantovano

Nella votazione riguardante Mantovano, i risultati sono tornati ai numeri iniziali di Nordio, con 251 voti contrari e 112 favorevoli, a differenza del numero proclamato, che era 252. Questi risultati suggeriscono una certa confusione e disallineamento all’interno della maggioranza, mettendo in luce le tensioni che caratterizzano il panorama politico attuale.

Le dichiarazioni politiche

In seguito all’esito della votazione, il ministro Nordio ha commentato che il risultato riflette una certa riluttanza anche da parte di alcuni membri dell’opposizione a trasferire le decisioni politiche nelle mani delle procure. Secondo lui, l’inserimento di questo caso nel contesto giuridico ha limitato le capacità difensive del governo in Parlamento, a causa delle restrizioni imposte dal segreto istruttorio.

Nordio ha lamentato che i vincoli giuridici hanno ostacolato la possibilità di esprimere liberamente opinioni e argomentazioni riguardanti il caso, costringendo i membri del governo a mantenere un profilo basso durante le discussioni pubbliche.

Reazioni dalla parte lesa

Nel frattempo, l’avvocato Francesco Romeo, legale di Lam Magok Biel Ruei, una delle vittime delle presunte torture inflitte dal generale libico Almasri, ha annunciato l’intenzione di fare ricorso alla Corte Costituzionale. Romeo ha sottolineato che il voto di maggioranza odierno rappresenta una violazione della Costituzione e delle leggi internazionali.

Il legale ha affermato che nel sistema giuridico italiano non dovrebbero esistere zone di impunità per chi occupa cariche governative, annunciando che, insieme al collega Antonello Ciervo, presenterà un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato al fine di riaffermare il principio che spetta all’autorità giudiziaria l’applicazione della legge.

Questa situazione ha messo in evidenza le fragilità del sistema politico italiano e la necessità di un confronto più profondo tra le istituzioni e la giustizia, per garantire la trasparenza e il rispetto delle norme, anche per i membri del governo.