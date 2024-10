La Camera ricorda Sammy Basso: è stato un maestro di felicità

Roma, 11 ott. (askanews) – “Prima di iniziare, mi sia consentito rivolgere un pensiero commosso a una persona speciale, un amico, che ci ha lasciato pochi giorni fa: Sammy Basso. Aveva 28 anni. È stato il malato di progèria più longevo al mondo e con la sua vita ha dimostrato un grandissimo spessore”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, prendendo la parola in aula a Montecitorio in occasione della cerimonia per celebrare la prima trasmissione radiofonica italiana, andata in onda il 6 ottobre 1924.

“Meno di due anni fa – ha ricordato – ho avuto il piacere di premiarlo qui alla Camera per il suo instancabile impegno a favore della ricerca, della divulgazione, per aver fatto conoscere al mondo le malattie genetiche rare. Sammy era uno studioso, un ragazzo di fede, una persona capace di creare empatia, di coinvolgere. Ha saputo costruire una rete internazionale che ha ispirato molti, diffondendo scienza e valori con passione, mostrandosi sempre a tutti con spontaneità.

Sempre con un sorriso, con una brillante ironia e una gioia di vivere che contagiava chiunque. Sammy è stato un maestro di felicità. E così lo voglio ricordare, perché Sammy era questo: una persona che amava la vita. Il mio pensiero più affettuoso va ai suoi genitori, che abbraccio con tutto il cuore. Ciao, Sammy, sarai sempre nei nostri cuori”, ha concluso Fontana.