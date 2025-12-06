La campagna elettorale di Sarkozy junior nel sud della Francia

Mentone, 6 dic. (askanews) – A quattro mesi dalle elezioni locali, Louis Sarkozy, figlio dell’ex presidente francese, e la sua rivale del Rassemblement National, Alexandra Masson, hanno iniziato la campagna elettorale al mercatino di Natale di Mentone, nel sud della Francia. “Incarniamo l’idea che Mentone non sia più una città per anziani, ma una città per giovani”, ha dichiarato il candidato conservatore a sindaco della cittadina di frontiera, così vicina all’Italia.

La sua rivale di estrema destra ha liquidato la sua candidatura come “bizzarra”, affermando: “Non ha radici in questa zona, non ha mai lavorato e non ha mai ricoperto una carica elettiva”.

Ma il candidato sostenuto da Les Républicains, mentre il padre affronta una battaglia giudiziaria che ha registrato l’interesse mondiale, ha replicato:”Sei di Mentone quando vivi qui, quando paghi le tasse qui, quando vuoi che questa città migliori. Ed è questo che conta davvero. Non sto fingendo, sai, mi sono trasferito qui con mia moglie, mio figlio, i miei cani, sono qui, vivo qui ogni giorno, in palestra, al ristorante, in ufficio, ogni giorno. Siamo qua e abbiamo intenzione di restarci”.