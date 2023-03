La candeggina contro le formiche funziona? Le alternative

Con i mesi caldi che si avvicinano, è alquanto normale scorgere, molto più del solito, in casa e nel giardino una scia di formiche che sono attratte dal cibo. Per evitare che possano invadere gli ambienti, ci sono rimedi efficaci e validi da usare che funzionano molto meglio della candeggina. Vediamo quali sono le alternative e come usarle.

Candeggina contro le formiche

In questo periodo dell’anno, complice le belle giornate, le formiche sono maggiormente presenti sia in casa, ma anche nel giardino. Per riuscire a debellarle ed eliminarle evitando così la loro presenza in casa, è possibile affidarsi alla candeggina che si rivela un ottimo metodo per disinfettare le superfici non usando prodotti costosi o dannosi.

La candeggina può rivelarsi davvero una ottima soluzione per allontanare questi insetti dal casa dal momento che è un disinfettante molto comune che emana un odore molto forte per cui questi parassiti decidono di stare alla larga. Non è solo utile per pulire la casa e disinfettare le superfici, ma è valido anche come metodo antiformiche.

Considerata un ottimo deterrente per le formiche dal momento che aiuta a impedire che possano rilevare il feromone, una sostanza che serve a questi insetti per comunicare tra di loro in modo da trovare cibo. Una soluzione a base di candeggina e acqua può essere usata per pulire le superfici come il lavello, il piano di lavoro o il lavandino dove è possibile che questi insetti si annidino.

Dal momento che questi insetti tendono a entrare da fessure e crepe è possibile applicare, con l’aiuto di un pennello o cotton fioc, la candeggina in queste zone per evitare che entrino in casa. Essendo un prodotto chimico, è consigliabile usarla in maniera moderata e con cautela senza esagerare eccessivamente.

Candeggina contro le formiche: alternative

Oltre alla candeggina che è una buona soluzione per allontanare le formiche da casa, si consiglia anche di affidarsi a rimedi diversi e naturali. Per esempio, una soluzione a base di aceto di mele e acqua da nebulizzare sulle superfici e nelle aree da dove possano entrare sicuramente aiuta ad allontanarle. Inoltre, l’aceto ha un odore forte che difficilmente tollerano.

Si consiglia poi di bloccare le zone e i punti di accesso come crepe e fessure nei muri con un sigillante da applicare anche intorno alle finestre. Le guarnizioni delle porte danneggiate vanno sostituite così come è bene riparare le zanzariere che sono rotte in modo da evitare l’ingresso di questi insetti in casa.

Dal momento che le formiche entrano in casa essenzialmente per cercare cibo, si consiglia di chiuderlo in appositi contenitori facendo in modo che siano ben ermetici. Non appena si è finito di mangiare, bisogna pulire immediatamente la cucina perché ogni minima traccia o residuo di cibo potrebbe attirarle.

I fondi di caffè, il talco pr bambini o anche la cannella sono odori e rimedi naturali che non tollerano per cui si consiglia di posizionarne un po’ vicino alle finestre e alle fessure per non farle entrare.

Candeggina contro le formiche: rimedio naturale

