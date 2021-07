La cantante Ciara e il campione di football Wilson a Capri

Milano, 9 lug. (askanews) – Vip per le strade di Capri, un grande classico dell’estate. Questa volta i protagonisti della passerella in piazzetta sono la cantante statunitense Ciara e il marito Russell Wilson, giocatore di football americano, quarterback dei Seattle Seahawks. La coppia ha scelto l’isola del golfo di Napoli per celebrare il quinto anniversario di matrimonio. Per i due passeggiata mano nella mano in Piazzetta seguiti da tre uomini di scorta, lunga sosta per lo shopping nelle boutique griffate in via Camerelle, foto e autografi con i fan, quindi la pausa pranzo pomeridiana vicino al mare a due passi dai Faraglioni.