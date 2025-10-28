La cantante russa Naoko multata per "discredito dell'esercito"

Milano, 28 ott. (askanews) – Il tribunale di San Pietroburgo ha condannato la cantante Diana Loginova, in arte Naoko, del gruppo pop Stoptime, a una multa di 30.000 rubli (circa 325 euro) per “discredito dell’esercito russo”.
L’artista era finita sotto processo dopo aver eseguito in pubblico un brano della cantautrice Monetochka, nota per le sue posizioni contro la guerra in Ucraina e classificata in Russia come “agente straniero”.
La decisione arriva dopo 13 giorni di detenzione amministrativa per una “performance non autorizzata”.
Davanti al tribunale, diversi giovani hanno espresso solidarietà.