Paola Perego si è commossa vedendo le immagini di suo nipote Pietro e ricordando il padre recentemente scomparso.

Ospite a La Canzone Segreta la conduttrice Paola Perego è scoppiata in lacrime vedendo le immagini di suo nipote, Pietro, nato nel 2018. Pochi mesi fa la Perego ha perso suo padre, che si chiamava Pietro come il bambino.

Paola Perego in lacrime: le parole

Momenti di forte commozione per Paola Perego a La Canzone Segreta: alla conduttrice sono state mostrate alcune immagini di suo nipote Pietro, figlio di sua figlia Giulia Carnevale nato nel 2018. Nel 2020 a causa del Coronavirus la conduttrice ha perso il suo adorato padre, Pietro, e le immagini del bambino non hanno potuto fare a meno di fargli ricordare il genitore recentemente scomparso.

“L’immagine di Pietro piccolo e Pietro grande che se n’è appena andato – ha dichiarato la conduttrice visibilmente commosso – Io mi nutro del suo entusiasmo, è il ciclo della vita, mio padre se n’è andato e lui è arrivato.

Io tutte le sere la stresso perché devo vederlo altrimenti sto male”.

Il padre di Paola Perego è scomparso alla fine del 2020 a causa dei suoi gravi sintomi dovuti al Coronavirus. La conduttrice lo aveva ricordato con un tenero post attraverso i social in cui aveva scritto: “Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà.”