La caprese di Anna Wintour, che odia le verdure

(Adnkronos) – Una caprese senza pomodori. E' uno dei segreti di Anna Wintour, 72 anni, direttore di Vogue e icona del mondo della moda carpiti da "Anna: The Biography", la recente biografia firmata dalla giornalista Amy Odell che consultando oltre 250 fonti, è stata in grado di raccontare particolari inediti relativi alla donna più potente della moda Usa e forse del mondo.

Come appunto il suo abituale menù per il lunch, ordinato al ristorante The Palm, non lontano dalla sede di Condé Nast al World Trade Center di New York: "steak and caprese salad without the tomatoes", in pratica: bistecca e mozzarella cheese. Per noi italiani un'eresia, non per i newyorkesi, visto che il Palm di Tribeca lo comprende tuttora nella carta delle specialità.