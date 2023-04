La carestia sta mettendo in ginocchio l’Africa occidentale

(Adnkronos) - Quarantotto milioni di persone nell'Africa occidentale rischiano una grave insicurezza alimentare nei prossimi mesi, così come ormai da quasi dieci anni, in parte anche a causa dei disastri climatici che stanno investendo il territorio. E’ quanto emerge da un’an...

(Adnkronos) – Quarantotto milioni di persone nell'Africa occidentale rischiano una grave insicurezza alimentare nei prossimi mesi, così come ormai da quasi dieci anni, in parte anche a causa dei disastri climatici che stanno investendo il territorio. E’ quanto emerge da un’analisi sulla sicurezza alimentare regionale presentata dal Programma Alimentare Mondiale (PAM), dalla FAO e dall'agenzia per l'infanzia Unicef. Oltre alla desertificazione, che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura dell’Africa occidentale, anche l'innalzamento dei prezzi dei beni alimentari sta colpendo duramente le popolazioni.