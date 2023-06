La Casa Bianca: Berlusconi ha contribuito a relazioni Usa-Italia

Milano, 13 giu. (askanews) – “Porgiamo le nostre condoglianze, certamente, alla famiglia e agli amici dell’ex Presidente del Consiglio, al governo e al popolo italiano per la sua scomparsa. L’Italia è un paese amico e alleato di lunga data degli Stati Uniti e il Primo Ministro ha lavorato a stretto contatto con diverse amministrazioni statunitensi per far progredire le nostre relazioni bilaterali. Siamo al fianco del popolo italiano nel giorno che segna la scomparsa del suo ex Primo Ministro”. Così la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha ricordato la scomparsa di Silvio Berlusconi