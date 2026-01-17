La Casa Bianca nomina alcuni leader per le prossime fasi a Gaza

Roma, 17 gen. (askanews) – Secondo quanto riferito da una fonte diplomatica ad Haaretz, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, così come i leader di Egitto e Qatar, sono stati invitati a far parte del Board of Peace che avrà il compito di dare attuazione ai 20 punti del piano di pace del presidente americano Donald Trump per la Striscia di Gaza.

Israele ha più volte espresso contrarietà al coinvolgimento della Turchia.

In un post su Truth, il presidente americano aveva annunciato la costituzione del Board, aggiungendo che i membri sarebbero stati “annunciati a breve”, mentre la Casa Bianca ha reso noti i nomi di alcuni dei leader che avranno un ruolo nella supervisione delle prossime fasi a Gaza, dopo che al Cairo si è riunito per la prima volta il comitato palestinese composto da 15 tecnocrati incaricati di amministrare il territorio dopo i due anni di guerra tra Hamas e Israele.

Nel comitato esecutivo siederanno il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, l’inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il genero di Trump, Jared Kushner, l’ex premier britannico Tony Blair, l’ad di Apollo Management, Marc Rowan, il presidente della Banca mondiale, Ajay Banga, e il vice consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa Robert Gabriel. “Ogni membro supervisionerà un determinato portafoglio, fondamentale per la stabilizzazione e il successo a lungo termine di Gaza”, ha spiegato la Casa Bianca, che ha poi annunciato la nomina del generale Jasper Jeffers a comandante della forza internazionale di stabilizzazione.

La premier Giorgia Meloni, parlando da Tokyo, tappa del suo viaggio in Asia, ha ribadito la disponibilità dell’Italia ad avere un ruolo di primo piano nella realizzazione e nella costruzione del piano di pace per il Medio Oriente.