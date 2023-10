La Casa Bianca si illumina con i colori della bandiera israeliana

Roma, 10 ott. (askanews) – La Casa Bianca illuminata di bianco e azzurro, i colori della bandiera di Israele, in segno di solidarietà. Gli Stati Uniti hanno confermato la morte di almeno 11 cittadini americani e hanno affermato che è “probabile” che tra gli ostaggi tenuti da Hamas ci siano degli americani.

Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, interrogato durante un briefing su uno scenario in cui gli Stati Uniti potrebbero unirsi alla guerra di Israele contro Hamas, ha detto che “non c’è alcuna intenzione di mettere gli Stati Uniti sul terreno”. Lo riporta The Times of Israel. “Se ne avessimo bisogno, ed è un se, ma se avessimo bisogno di tornare a Capitol Hill per ulteriori finanziamenti per Israele, lo faremmo assolutamente”, ha aggiunto Kirby.